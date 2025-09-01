Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проноз синоптика Игоря Кибальчича "Телеграфу".
Когда в Украину придут заморозки?
Почти весь сентябрь будет умеренно теплым и сухим. Несмотря на это, в третьей декаде этого месяца ожидают существенное изменение погодных условий.
Так, в сентябре в Украину могут прийти первые заморозки.
После 20 сентября в нашу страну поступят холодные арктические воздушные массы, поэтому в этот период термометры могут показывать ниже 0 на поверхности почвы.
Но заморозки в сентябре угрожают не всей Украине, а только западным, северным и восточным областям.
Погода в сентябре
Погода первой недели сентября будет теплой, местами возможны дожди и грозы. При этом максимальная температура воздуха будет достигать +37.
В целом месяц ожидается теплым, со средней месячной температурой на 1 градус выше нормы.
В то же время на высокогорье Карпат может выпасть снег. А вот, будут ли затяжные дожди в сентябре, синоптики не берутся прогнозировать, ведь надежный прогноз интенсивности и продолжительности осадков можно получить только с заблаговременностью 5 суток.