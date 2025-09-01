Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проноз синоптика Игоря Кибальчича "Телеграфу".

Когда в Украину придут заморозки?

Почти весь сентябрь будет умеренно теплым и сухим. Несмотря на это, в третьей декаде этого месяца ожидают существенное изменение погодных условий.

Так, в сентябре в Украину могут прийти первые заморозки.

После 20 сентября в нашу страну поступят холодные арктические воздушные массы, поэтому в этот период термометры могут показывать ниже 0 на поверхности почвы.

Но заморозки в сентябре угрожают не всей Украине, а только западным, северным и восточным областям.

Погода в сентябре