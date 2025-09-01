Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на проноз синоптика Ігоря Кібальчича "Телеграфу".

Дивіться також Подекуди спека до +37 градусів, дощі та мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 вересня

Коли в Україну прийдуть заморозки?

Майже увесь вересень буде помірно теплим і сухим. Попри це, у третій декаді цього місяця очікують істотну зміну погодних умов.

Так, у вересні до України можуть прийти перші заморозки.

Після 20 вересня у нашу країну надійдуть холодні арктичні повітряні маси, тому у цей період термометри можуть показувати нижче 0 на поверхні ґрунту.

Але заморозки у вересні загрожують не всій Україні, а лише західним, північним та східним областям.

Погода у вересні

  • Погода першого тижня вересня буде теплою, подекуди можливі дощі та грози. При цьому максимальна температура повітря сягатиме +37.

  • Загалом місяць очікується теплим, з середньою місячною температурою на 1 градус вищою за норму.

  • Водночас на високогір'ї Карпат може випасти сніг. А от, чи будуть затяжні дощі у вересні, синоптики не беруться прогнозувати, адже надійний прогноз інтенсивності та тривалості опадів можна отримати лише із завчасністю 5 діб.