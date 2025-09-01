Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на проноз синоптика Ігоря Кібальчича "Телеграфу".

Коли в Україну прийдуть заморозки?

Майже увесь вересень буде помірно теплим і сухим. Попри це, у третій декаді цього місяця очікують істотну зміну погодних умов.

Так, у вересні до України можуть прийти перші заморозки.

Після 20 вересня у нашу країну надійдуть холодні арктичні повітряні маси, тому у цей період термометри можуть показувати нижче 0 на поверхні ґрунту.

Але заморозки у вересні загрожують не всій Україні, а лише західним, північним та східним областям.

