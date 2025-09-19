В Воскресенке в Запорожье 30 августа произошла диверсия, в результате которой были уничтожены 18 офицеров штаба 35-й общевойсковой армии России.

В эфире 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко поделился деталями еще одной совместной операции мариупольского сопротивления и Главного управления разведки.

Как удалось организовать диверсию?

Во временно оккупированном Мариуполе есть такое понятие "горящее сопротивление". Вот оно и пришло под Воскресенку. Вблизи командного пункта российских войск неизвестные подожгли сухостой, и огонь мгновенно перекинулся на блиндажи и помещения. Из-за густого дыма и отравления угарным газом офицеры не имели возможности спастись.

Там сгорело все руководство, которое отвечало и организовывало наступление. Но их больше нет. Сгорели на работе, причем буквально. Такое бывает, не надо было сюда соваться,

– отметил Андрющенко.

По его словам, звучит это очень просто, но на самом деле все было несколько сложнее, интереснее и оказалось, что россияне не готовы к пожару. На самом деле результаты просто замечательные, никто не рассчитывал, что они все сгорят.

Понятно, что оккупанты привлекли новых "генералов" и пытаются что-то организовать, но уже прошло очень много времени. Государственный проект "Хочу жить" уже опубликовал список ликвидированных оккупантов.

Это еще раз демонстрирует, что россияне не ожидают из тыла ударов, которые им систематически прилетают,

– добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Координация наших Сил обороны на линии фронта совместно с координацией с тылом и оккупацией дает такие результаты. Здесь стоит вспомнить, как месяц назад под Токмаком сожгли поезд. С тех пор ни один поезд еще не проехал по оккупированному Запорожью.

Он заметил, что систематически возникает вопрос, где наступление на Запорожье, о котором все так много говорят, а вот он – сгорел под Токмаком на железной дороге, а затем сгорел в Воскресенке в месте расположения штаба 35-й общевойсковой армии России.

