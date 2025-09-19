У Воскресенці на Запоріжжі 30 серпня сталася диверсія, внаслідок якої було знищено 18 офіцерів штабу 35-ї загальновійськової армії Росії.

В етері 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко поділився деталями ще однієї спільної операції маріупольського спротиву й Головного управління розвідки.

Як вдалося організувати диверсію?

У тимчасово окупованому Маріуполі є таке поняття "палаючий спротив". От він і завітав під Воскресенку. Поблизу командного пункту російських військ невідомі підпалили сухостій, і вогонь миттєво перекинувся на бліндажі та приміщення. Через густий дим і отруєння чадним газом офіцери не мали можливості врятуватися.

Там згоріло все керівництво, яке відповідало та організовувало наступ. Але їх більше немає. Згоріли на роботі, причому буквально. Таке буває, не треба було сюди сунутися,

– зазначив Андрющенко.

За його словами, звучить це дуже просто, але насправді все було дещо складніше, цікавіше й виявилось, що росіяни не готові до пожежі. Насправді результати просто чудові, ніхто не розраховував, що вони всі згорять.

Зрозуміло, що окупанти притягнули нових "генералів" і намагаються щось організувати, але вже пройшло дуже багато часу. Державний проєкт "Хочу жити" вже опублікував список ліквідованих окупантів.

Це ще раз демонструє, що росіяни не очікують з тилу ударів, які їм систематично прилітають,

– додав керівник Центру вивчення окупації.

Координація наших Сил оборони на лінії фронту спільно з координацією з тилом та окупацією дає такі результати. Тут варто згадати, як місяць тому під Токмаком спалили потяг. Відтоді жоден потяг ще не проїхав по окупованому Запоріжжю.

Він зауважив, що систематично виникає питання, де наступ на Запоріжжі, про який всі так багато говорять, а от він – згорів під Токмаком на залізниці, а потім згорів у Воскресенці в місці розташування штабу 35-ї загальновійськової армії Росії.

