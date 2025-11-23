Без перспективы: генерал армии раскрыл замысел россиян на фронте в ближайшие дни

Украинское войско продолжает оказывать сопротивление врагу на Покровском направлении. В то же время россияне активизировались на Запорожье, рассчитывая на то, что Украина якобы сконцентрировала свои основные силы в Донецкой области.

Генерал армии и бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж в разговоре с 24 Каналом отметил, какие перспективы наступления россиян на Запорожье. Он ответил, является ли сегодня Покровское направление приоритетным для Кремля.

Имеет ли Украина возможности противостоять врагу в Запорожье?

Маломуж отметил, что Покровск и Мирноград остаются основной целью противника. Владимир Путин поставил жесткие условия главе российского генштаба Валерию Герасимову относительно первоочередности захвата Покровска, Мирнограда и Константиновки.

В то же время россияне решили проработать альтернативу, чтобы усилить свои позиции в Запорожье. Они особенно рассчитывали на разведданные, что украинские силы ослабили там позиции. В то же время продвижение врага в Запорожье и угроза его захвата заставит наши войска, которые сейчас ведут активную работу на Покровском направлении, переместиться в Запорожский сектор,

– подчеркнул генерал армии.

Поэтому основная ударная группа противника сегодня нацелена на то, чтобы изменить стратегию ударов по Запорожью с целью захвата новых территорий и оттягивания украинских войск из Донецкой области.

Это замысел противника на ближайшие дни, но мы видим этот формат и не ослабляем удары. Покровск, Мирноград и Константиновку защищаем и зачищаем. Россияне накануне ночью пытались наступать, но мы их отбросили в некоторых точках,

– подчеркнул он.

Враг считает, что эти его действия заставят переместить украинские войска на Запорожье и Украина, как заметил Маломуж, не имеет резерва для того, чтобы эффективно защищать Запорожскую агломерацию.

Однако мы нашли резервы, перегруппировались и сейчас занимаем более эффективную позицию по защите укрепрайона и его срочного построения. Также продолжаем наносить удары как по прифронтовой зоне, так и в дальние тылы России,

– сказал Николай Маломуж.

Украинские силы поражают российские комплексы С-300, С-400, стратегические бомбардировщики, производства дронов. Нужно действовать комплексно, уверен генерал армии, и тогда будет эффект. Это значительно снизит возможности россиян по наступательным действиям и перемещению их войск на Запорожское направление.

К слову. Украинские силы с помощью дронов и ракет, вероятно, поразили в Новороссийске российские ЗРК. На спутниковых фото можно увидеть последствия от атаки территории зенитного комплекса, на которой было размещено семь пусковых установок ЗРК С-400. Предположительно было уничтожено или повреждено несколько установок. Также ранее подразделения ССО уничтожили пусковую мобильного ЗРК С-400 в селе Уютное вблизи Евпатории в оккупированном Крыму.

Поэтому, по мнению экс-главы Службы внешней разведки, перспективных стратегических последствий действий врага на этом направлении нет. Есть тактические передвижения, но Силы обороны уже создают линии обороны, которые не позволяют врагу наступать на Запорожье на тактическом уровне и тем более – на стратегическом.

