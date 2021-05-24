Лукашенко подписал законы, которые запрещают СМИ Беларуси освещать протесты

12:20

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая подписал 3 закона о работе СМИ и распространении информации. Один из них запрещает журналистам освещать несогласованные с властями акции протеста в прямом эфире. Другой – позволит отключать интернет или мобильную связь.