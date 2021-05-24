Лукашенко підписав закони, що забороняють ЗМІ Білорусі висвітлювати протести

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 травня підписав 3 закони щодо роботи ЗМІ та поширення інформації. Один з них забороняє журналістам висвітлювати неузгоджені з владою акції протестів у прямому ефірі. Інший – дозволить відключати інтернет чи мобільний зв'язок.
Тепер білоруська влада зможе обмежувати роботу мереж електрозв'язку і засобів електрозв'язку, щоб нібито запобігати загрозі нацбезпеки.
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Лукашенко продовжує обмежувати свободу в країні
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав закон, яким "коригує" законодавство про ЗМІ. Згідно з ним:
- заборонено публікувати у ЗМІ результати опитувань громадської думки щодо суспільно-політичної ситуації, які проводились без акредитації;
- не допускається розміщення гіперпосилань на повідомлення і матеріали, що містять інформацію, поширення якої заборонено;
- прокуратура зможе обмежувати доступ до інтернет-видань, які нібито шкодять націнтересам;
- Міністерство інформації зможе закривати ЗМІ;
- засновниками ЗМІ не можуть бути іноземні громадяни чи юридичні особи та юридичні особи з іноземною участю;
- можуть позбавити акредитації журналіста.
Окрім цього, тепер закон про масові заходи передбачає низку змін:
- всі масові заходи повинні проводитися виключно на підставі дозволу місцевих органів;
- забороняється висвітлювати в режимі реального часу масові заходи, що проводять з порушенням встановленого порядку, з метою їх популяризації або пропаганди. Заборона поширюватиметься й на журналістів;
- працівники ЗМІ не зможуть виступати як організатори чи учасники масових заходів.
Ці положення почнуть діяти за місяць після офіційної публікації закону.
Самопроголошений президент також обмежив роботу мереж електрозв'язку
Нібито для збереження нацбезпеки, влада може обмежити чи призупинити діяльність мереж електрозв'язку. Тобто оперативно-аналітичний центр при Лукашенкові зможе відключати інтернет чи мобільний зв'язок.
Зверніть увагу! Ці закони самопроголошений Олександр Лукашенко підписав після того, як 23 травня в Мінську посадили літак й затримали засновника та колишнього редактора опозиційного видання NEXTA Романа Протасевича. Проти Романа у Білорусі відкрито кілька кримінальних справ, адже видання NEXTA висвітлювало акції протесту проти Лукашенка.