Лукашенко підписав закони, що забороняють ЗМІ Білорусі висвітлювати протести

12:12

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 травня підписав 3 закони щодо роботи ЗМІ та поширення інформації. Один з них забороняє журналістам висвітлювати неузгоджені з владою акції протестів у прямому ефірі. Інший – дозволить відключати інтернет чи мобільний зв'язок.