ЕС и Япония выступили против плана США по запрету экспорта в Россию, – FT

В Вашингтоне намерены ужесточать экономические санкции против России, в частности, ограничивая экспорт продукции в государство-террорист. В то же время страны Европейского Союза, которые входят в G7, и Япония опасаются такой инициативы.

В Японии, Хиросиме 19 мая состоится трехдневный саммит, на котором, среди других тем, будет поднят вопрос последствий российско-украинской войны и экономической безопасности. Собственно, пока не представляется возможным, что США удастся воплотить в реальность план относительно запрета экспорта в Россию.

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Неужели "миссия невыполнима"

Как пишут аналитики со ссылкой на свои источники, дипломаты стран Евросоюза и Японии считают такое предложение Вашингтона "просто невыполнимым".

Инициатива призвана заменить текущий режим отраслевых санкций против России на полный запрет экспорта с несколькими исключениями. В частности, они будут касаться – эти "исключения" – сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.

ЕС и Япония выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в Россию в рамках переговоров в преддверии саммита наиболее развитых экономик мира,

– написали в Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, в материале приведены слова анонимных чиновников, утверждающих, что нынешняя санкционная система США имеет немало "лазеек" для России, с помощью которых враждебное государство импортирует технологии Запада.

Совет национальной безопасности Белого дома пока не комментировал разговоры с партнерами с G7. Однако она заявила, что США будут "продолжать искать способы привлечь Россию к ответственности".

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Какие "лазейки" использует враг

Недавно политолог Андрей Вигиринский рассказывал, что Россия использует Армению и Казахстан для того, чтобы обходить ограничения и использовать западные инновации.

По его словам, определенные компании прямо работают на Кремль и главная задача сейчас – выявить их и "сделать известным" для широкой общественности. Уже после этого можно будет принимать более жесткие меры.