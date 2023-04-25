ЄС та Японія виступили проти плану США щодо заборони експорту до Росії, – FT

У Вашингтоні мають намір посилювати економічні санкції проти Росії, зокрема, обмежуючи експорт продукції в державу-терористку. Водночас країни Європейського Союзу, що входять до G7, та Японія остерігаються такої ініціативи.

В Японії, Хіросімі 19 травня має відбутися триденний саміт, на якому, з-поміж інших теми, буде порушено питання наслідків російсько-української війни та економічної безпеки. Власне, поки не видається можливим, що США вдасться втілити у реальність план стосовно заборони експорту до Росії.

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Невже "місія нездійсненна"

Як пишуть аналітики з посиланням на свої джерела, дипломати країн Євросоюзу та Японії вважають таку пропозицію Вашингтона "просто-таки нездійсненною".

Ініціатива має на меті замінити поточний режим галузевих санкцій проти Росії на повну заборону експорту з кількома винятками. Зокрема, стосуватимуться вони – ці "винятки" – сільськогосподарської, медичної та іншої продукції.

ЄС і Японія виступили проти пропозиції США країнам G7 заборонити весь експорт до Росії в рамках переговорів напередодні саміту найбільш розвинутих економік світу,

– написали у Financial Times з посиланням на власні джерела.

Окрім того, у матеріалі наведено слова анонімних чиновників, які стверджують, що теперішня санкційна система США має чимало "лазівок" для Росії, за допомогою яких ворожа держава імпортує технології Заходу.

Рада національної безпеки Білого дому поки не коментувала розмови з партнерами з G7. Однак вона заявила, що США "продовжуватимуть шукати способи притягнути Росію до відповідальності".

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Які "лазівки" використовує ворог

Нещодавно політолог Андрій Вігірінський розповідав, що Росія використовує Вірменію та Казахстан для того, аби обходити обмеження та послуговуватись західними інноваціями.

За його словами, певні компанії прямо працюють на Кремль та головне завдання зараз – виявити їх та "зробити відомим" для широкого загалу. Уже після цього можна буде вживати більш жорстких заходів.