Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він пояснив, як можна протидіяти країнам, які дозволяють Росії обходити санкції.

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Вігірінський вважає, що спосіб боротьби з подібними порушеннями санкцій досить очевидний. Спершу потрібно оприлюднити, які саме компанії працюють в обхід санкцій.

Як боротися проти неофіційно

Комунікація з такими компаніями може бути офіційно та неофіційно.

Зазвичай починають з неофіційної, аби запобігти міжнародному скандалу. Країні повідомляють про те, що певні її компанії працюють незаконно і вона має це перевірити. Деякі країни можуть на це відреагувати одразу і закрити підприємство. Але після закриття подібних компанії, через кілька місяців можуть відкриватися нові й нові. Так історія може повторюватися по колу.

Але в певний момент така ситуація набридає і стає зрозуміло, що держава веде політику, яка не перешкоджає подібній діяльності, тоді можна вживати більш агресивних заходів, зауважив політолог.

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Офіційна протидія

Офіційно можуть бути застосовані санкції щодо країни, обмеження фінансування, закриття доступу до експорту товарів та послуг, в яких зацікавлена та країна.

Будуть проблеми для країн та бізнесу, які сприяють Росії. А далі ця країна буде визначати для себе профіль, де вона більше заробляє: в Росії чи в торговельних відносинах з країнами "Великої сімки". Якщо Росія цю ставку переб'є, то країна буде продовжувати постачати товари в Росію,

– пояснив мовець.

Політолог наголосив, що чергові пакети санкцій ухвалюються, бо за рік підстанційного життя Росія знаходить шляхи їхнього обходу. Отже, їх необхідно виявляти і припиняти. Також потрібно зберегти певні стосунки з суб'єктами, якщо вони є цінними.

Туреччина ціна, Саудівська Аравія теж певною мірою цінна, Катар цінний, ОАЕ цінні. Відносно них радше працює неофіційна дипломатія, відносно інших суб'єктів може бути застосована офіційна дипломатія через рішення санкційного характеру,

– резюмував Вігірінський.

Хто та як допомагає Росії обходити санкції