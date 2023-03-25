Про це 24 Каналу розповів бізнесмен, громадський діяч, медіаменеджер Арман Шураєв. За його словами, влада Казахстану тісно співпрацює з Росією, але скоро це може змінитись.

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Умова США

Казахстан часто звинувачують у допомозі Росії обходити санкції. Зокрема це стосується закупівлі техніки, з якої Росія може виймати деталі та вставляти у свою зброю.

Протистояти цьому можна, але це дуже складно.

– зазначив Шураєв.

Втім нещодавно уряд Казахстану ухвалив рішення вести повністю електронну базу всіх товарів, які йдуть реекспортом в Росію. Шураєв припустив, що це була одна з умов Ентоні Блінкена, яку він висунув, коли був у Казахстані три тижні тому. У такий спосіб можливість обходу санкцій у Казахстану зменшиться.

Арман Шураєв про обхід санкцій Росії: дивитись відео

Російський бізнес у Казахстані

Через те, що у Казахстані ліберальніша податкова та фіскальне законодавство, російський бізнес уже давно пустив там своє коріння. В останні десять років багато російських компаній навіть перенесли туди головні офіси.

Серед них (власників бізнесу – 24 Канал) є багато "ватників" та сепаратистів, які мовчки "підносять патрони",

– зауважив Арман Шураєв.

На думку громадського діяча, багато бізнесів справді втекли від російського режиму, але деякі є продуктом ФСБ та російської розвідки. Вони готувалися і до такого сценарію, де на Росію накладуть санкції, а тому потім завдяки цим компаніям вони зможуть їх обходити. Де-факто і де-юре ці фірми вже є осередком російських спецслужб.

Нещодавно навіть аеропорт в прикордонному місті Уральськ передали під контроль Віктору Вексельбергу – російському олігарху. Тобто у росіян уже є "аеропорт підскоку" на випадок, якщо вони вирішать розпочати збройну агресію проти Казахстану. За словами Шураєва, казахська влада це розуміє, втім не робить нічого.

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