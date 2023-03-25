Об этом 24 Каналу рассказал бизнесмен, общественный деятель, медиа-менеджер Арман Шураев. По его словам, власти Казахстана тесно сотрудничают с Россией, но скоро это может измениться.
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Условие США
Казахстан часто обвиняют в помощи России обходить санкции. В частности, это касается закупки техники, из которой Россия может извлекать детали и вставлять в свое оружие.
Противостоять этому можно, но это очень сложно.
– отметил Шураев.
Впрочем, недавно правительство Казахстана приняло решение вести полностью электронную базу всех товаров, идущих реэкспортом в Россию. Шураев предположил, что это было одно из условий Энтони Блинкена, которое он выдвинул, когда находился в Казахстане три недели назад. Таким образом, возможность обхода санкций у Казахстана уменьшится.
Арман Шураев об обходе санкций России: смотреть видео
Российский бизнес в Казахстане
Из-за того, что в Казахстане более либеральное налоговое и фискальное законодательство, российский бизнес уже давно пустил там свои корни. В последние десять лет многие российские компании даже перенесли туда головные офисы.
Среди них (собственников бизнеса – 24 Канал) есть много "ватников" и сепаратистов, которые молча "подносят патроны",
– заметил Арман Шураев.
По мнению общественного деятеля, многие бизнесы действительно сбежали от российского режима, но некоторые являются продуктом ФСБ и российской разведки. Они готовились и к такому сценарию, где на Россию наложат санкции, поэтому благодаря этим компаниям они смогут их обходить. Де-факто и де-юре эти фирмы уже являются средоточием российских спецслужб.
Недавно даже аэропорт в приграничном городе Уральск был передан под контроль Виктору Вексельбергу – российскому олигарху. То есть у россиян уже есть "аэропорт подскока" на случай, если они решат начать вооруженную агрессию против Казахстана. По словам Шураева, казахские власти это понимают, впрочем, не делают ничего.
Санкции против России: важное
- 21 марта Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против четырех компаний и трех человек в Иране и Турции в связи с иранским производством дронов.
- В финском порту задержали российское судно с удобрениями на 10 – 12 миллионов евро. Главная причина – санкции Евросоюза против России.
- Крупнейший банк Швейцарии стал проверять своих российских клиентов. В финучреждении уже предъявлен ряд требований для клиентов российского происхождения.