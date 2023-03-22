Санкції наклали за участь компаній і фізосіб у закупівлі обладнання, в тому числі двигунів європейського виробництва для безпілотних літальних апаратів, для підтримки іранських програм з розробки БпЛА та озброєнь.

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Хто потрапив під санкції

У повідомленні Мінфіну США зазначають, що ця мережа закупівель діє від імені міністерства оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яке контролює кілька фірм, що беруть участь у розробці БпЛА і балістичних ракет.

Серед тих, хто потрапив до чорного списку, – іранський Центр оборонних технологій і наукових досліджень (DTSRC), його закупівельна фірма Farazan Industrial Engineering і ще дві фірми разом із їхніми закупівельними агентами.

"Добре задокументоване розповсюдження Іраном БпЛА і звичайних озброєнь серед своїх маріонеток продовжує підривати як регіональну безпеку, так і глобальну стабільність", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Він наголосив, що сполучені Штати продовжуватимуть викривати іноземні закупівельні мережі в будь-якій юрисдикції, яка підтримує військово-промисловий комплекс Ірану.

Рейтинг країн, які симпатизують Росії

Британський журнал The Economist опублікував так званий індекс друзів Путіна. Індекс розглядає 11 різних заходів підтримки або потенціалу примусу в трьох широких сферах. Перша – військова. Друга – дипломатична. Третій блок питань стосується енергетики та економіки.

Журналісти зауважили, що на папері геополітичний вплив Росії може вражати. Адже її війська та найманці перебувають у щонайменше 16 країнах світу. Слід також зауважити, що країну-агресорку підтримують також зброєю. Лиш за минуле десятиліття вона уклала угоди на імпорт зброї з 22 країн світу. Зокрема, Китаю та Індії.

Рейтинг "друзів" Росії