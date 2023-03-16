Ні для кого не стало загадкою, що на першому місці в цьому умовному рейтингу – Білорусь. Зауважимо, що його формували за принципом геополітичної близькості.
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Росія втрачає підтримку
Але відбувається це не миттєво. Наприклад, резолюцію ООН, в якій засуджують російське вторгнення, підтримали далеко не всі. Знайшлося 39 держав, які вирішили цього не робити. Ясна річ, що це неабияк тішить країну-агресорку. Мовляв, санкції не мають жодного значення, а Росія – все ще на коні.
Журналісти зауважили, що на папері геополітичний вплив Росії може вражати. Адже її війська та найманці перебувають у щонайменше 16 країнах світу. Слід також зауважити, що країну-агресорку підтримують також зброєю. Лиш за минуле десятиліття вона уклала угоди на імпорт зброї з 22 країн світу. Зокрема, Китаю та Індії.
Вплив Росії на інші держави надихнув створити рейтинг її "друзів". Як ми вже говорили вище, очолює його Білорусь. Пропонуємо ознайомитися з ним.
Рейтинг "друзів Росії"
- Білорусь;
- Вірменія;
- Киргизстан;
- Іран;
- Таджикистан;
- Казахстан;
- Сирія;
- Китай;
- Венесуела;
- Нікарагуа;
- Індія;
- Узбекистан.
Оскільки у рейтингу є Білорусь, то не зайвим буде пригадати, як її самопроголошений президент став ледь не засланим козачком. То він літає до Китаю, то до Ірану. Свого колегу у Тегерані він навіть встиг похвалити.
Лукашенку подобається обхід санкцій
- Під час зустрічі з президентом Ірану Алєксандр Лукашенко висловив захват тим, як країні вдається обходити санкції, накладені на неї. Ібрагім Раїсі, якщо вірити пропагандистським ЗМІ, навіть пообіцяв поділитися з диктатором досвідом.
- Зауважимо, що прибув до Ірану Лукашенко 12 березня. За даними пресслужби диктатора, головна тема переговорів між лідерами держав – "розвиток взаємодії у всьому спектрі двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".