Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. На його думку, існує ще ціла низка санкцій, які можна залучити проти Росії – атомна енергетика, додаткові торговельні обмеження, тому зазор для посилення тиску на Росію залишається дуже великим.

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Захід дійшов консенсусу

Він зауважив, що Росія намагається адаптуватися до вже введених санкцій. Вони знаходять шпарини, певні слабкості цих обмежень, механізми їх обходу.

Сьогодні дуже важливо закрутити ті "гайки", які не були закручені від початку, або розкрутились від того, що Росія намагалась розхитати санкційні підходи до неї,

– підкреслив політолог.

Водночас США розуміють, що введення нових санкцій стає все складнішим. Залишаються більш болючі для самого Заходу обмеження. Тому західні країни дійшли консенсусу щодо посилення чинних санкцій.

Допомагають Росії обходити санкції

Попри великий тиск Заходу, такі країни, як Туреччина, Казахстан, Вірменія, Китай, Індія дозволяють Росії обходити санкції. Зокрема, Пекін ы Нью-Делі відверто підтримують країну-агресорку на державному рівні, не доєднуючись до санкцій проти неї.

Туреччина посідає позицію посередництва в процеси в Україні та Росії. Намагаючись допомагати Україні, Анкара намагається отримати індульгенцію на те, щоб на державному рівні допомагати Росії обходити санкції,

– звернув увагу Саакян.

Своєю чергою Казахстан та Вірменія не допомагають країні-агресорці на державному рівні обходити санкції. Але на комерційному рівні є багато шпарин, які використовуються Росією для цього.

"А от Глобальний Південь – це десятки країн, які співпрацюють з Москвою, ніби нічого не відбулося. Коштом них Росія може демонструвати, що ніякої її нібито ізоляції немає і санкції її не лякають", – відзначив співрозмовник.

Політолог відзначив, що на всі ці країни випадає доволі не невелика ринкова вага. Навіть Китай та Індія не можуть змагатись з європейським ринком й тим паче з технологіями, які надає Захід.

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Росія повинна менше заробляти

"Все одно санкції б'ють по економіці Росії, але коштом всіх інших вони це пом'якшують", – зауважив він.

Проте, на його думку, навряд чи вдасться створити абсолютну ізоляцію Росії. Зрештою від російської нафти та газу світ також залежний.

Тому у цьому питанні Захід пішов не емоційно, а раціонально – через механізм обмеження ціни, а не через ембарго на постачання. Якщо обмежити постачання нафти та газу з Росії, то ціна буде зростати та країна-агресорка буде поставляти одну десяту від того, що поставляє, але за ціною в 10 разів більше,

– впевнений співрозмовник.

Саме тому Заходу важливо балансувати між тим, щоб на міжнародних ринках не було нестачі цих вуглеводнів і відповідно Росія постачала їх. Але, як зауважив Олег Саакян, щоб вона якомога менше заробляла на цьому і працювала марно.

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