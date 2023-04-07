Про це розповіли журналісти після проведення розслідування. Вони виявили, що до Росії поставили електроніки на 1,2 мільярда доларів з 24 лютого 2022 року. І це цифра від однієї лише компанії, зареєстрованої у будинку на північному передмісті Лондона.

Читайте також Шлюпки лише для іноземців: світові гіганти масово рятуються втечею з Росії

Більшість техніки підпадає під санкції

Отже, мовиться про компанію Mykines Corporation LLP. Вона базується у лондонському районі Енфілд. Фігурує у документах Росії як та, яка доставляла до країни-агресорки напівпровідники, сервери, ноутбуки, комп'ютерні компоненти, телекомунікаційне мережеве обладнання та побутову техніку. Щодо брендів, то у переліку засвітилися марки від Huawei і H3C до Intel, AMD, Apple і Samsung.

А тепер найважливіше. Техніка на щонайменше 982 мільйони доларів входить до переліку тієї, яка підпадає під обмеження на експорт британськими компаніями або фізичними особами до Росії.

Це означає, що Росії продавати ці товари без дозволу британської влади не мали б. Адже це порушення санкцій. І не має жодного значення, що більшість техніки, яку відправили країні-агресорці, з Китаю.



Найбільше компанія передавала смартфонів / Скриншот з сайту

Таким чином журналісти поставили під сумнів ефективність накладених санкцій. Адже Росія продовжує отримувати критичні технології. У виданні The Financial Times нагадують, що ворог використовує їх у військово-промисловому комплексі.

Зауважимо, що з України пральні машини та холодильники окупанти теж не просто так вивозили. Їх крали саме для того, щоб використовувати мікрочипи у своїх машинах для знищення українців.

У виданні зазначають, що вони проводили аналіз даних, отриманих від професора мадридської бізнес-школи IE Business School Максима Миронова. Журналісти додали, що частину запитів підтвердили шляхом порівняння з даними від ImportGenius, який є комерційним постачальником митних даних.