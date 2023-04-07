Об этом рассказали журналисты после расследования. Они обнаружили, что в Россию поставили электроники на 1,2 миллиарда долларов с 24 февраля 2022 года. И это цифра от одной только компании, зарегистрированной в доме на северном пригороде Лондона.

Читайте также Шлюпки только для иностранцев: мировые гиганты массово спасаются бегством из России

Большинство техники подпадает под санкции

Итак, говорится о компании Mykines Corporation LLP. Она базируется в лондонском районе Энфилд. Фигурирует в документах России как доставлявшая в страну-агрессора полупроводники, серверы, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовая техника. Что касается брендов, то в списке засветились марки от Huawei и H3C до Intel, AMD, Apple и Samsung.

А теперь самое важное. Техника на не менее 982 миллионов долларов входит в перечень той, которая подпадает под ограничения на экспорт британскими компаниями или физическими лицами в Россию.

Это означает, что России продавать эти товары без разрешения британских властей не должны были. Ведь это нарушение санкций. И не имеет никакого значения, что большинство техники, отправленной стране-агрессору, из Китая.



Больше компания передавала смартфонов / Скриншот с сайта

Таким образом журналисты подвергли сомнению эффективность наложенных санкций. Ведь Россия продолжает получать критические технологии. Напоминают в издании The Financial Times, что враг использует их в военно-промышленном комплексе.

Заметим, что из Украины стиральные машины и холодильники оккупанты тоже не просто так вывозили. Их воровали именно для того, чтобы использовать микрочипы в своих машинах для уничтожения украинцев.

В издании отмечается, что они проводили анализ данных, полученных от профессора мадридской бизнес-школы IE Business School Максима Миронова. Журналисты добавили, что часть запросов подтвердили путем сравнения с данными от ImportGenius, являющегося коммерческим поставщиком таможенных данных.