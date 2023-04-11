Microsoft погодилася виплатити понад 3 мільйони доларів штрафів за продаж програмного забезпечення юридичним та фізичним особам з Куби, Ірану, Сирії та Росії, які потрапили під санкції, у період з 2012 по 2019 роки. Міністерство фінансів США заявило, що "більшість очевидних порушень стосувалися заблокованих російських організацій або осіб, розташованих у Кримському регіоні України". Всі випадки відбулися до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Деталі рішення

Компанія виплатить близько 2,98 мільйона доларів Управлінню з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) і 347 631 долар Міністерству торгівлі США. Спочатку передбачалося, що сума другого штрафу складе 624 013 доларів, але її зменшили з огляду на угоду з Казначейством.

Згідно з повідомленням OFAC, Microsoft, Microsoft Ireland та Microsoft Russia не змогли проконтролювати, хто купував програмне забезпечення та послуги компанії через сторонніх партнерів. По суті, Microsoft продавала продукти компаніям, з якими могла мати справу на законних підставах, але потім ці компанії продавали їх іншим фірмам, які не повинні були отримати доступ до продуктів Microsoft.

Відомство пояснює, що в таких випадках компанії мають спеціальну програму ліцензування обсягів, яка повинна контролювати продаж через посередників. Виявилось, що Microsoft не надавала їй належного значення й не отримувала точної інформації про кінцевих споживачів її продуктів.

Російська схема обходу санкцій

Казначейство США заявляє, що це лише один із прикладів того, як Росія намагається обійти санкції.

Співробітники "Майкрософт Росія" також навмисно намагалися звести нанівець зусилля компанії з проведення належної перевірки . Реліз містить подробиці про російську нафтогазову компанію, яку Microsoft перевірила і відхилила. Однак після цього співробітники Microsoft Russia успішно використали псевдонім дочірньої організації цієї неназваної компанії для замовлень від її імені. Ці співробітники були звільнені, але OFAC заявляє, що цей факт "підкреслює наполегливі зусилля суб'єктів у Російській Федерації, спрямовані на ухилення від санкцій США".

. Реліз містить подробиці про російську нафтогазову компанію, яку Microsoft перевірила і відхилила. Однак після цього співробітники Microsoft Russia успішно використали псевдонім дочірньої організації цієї неназваної компанії для замовлень від її імені. Ці співробітники були звільнені, але OFAC заявляє, що цей факт "підкреслює наполегливі зусилля суб'єктів у Російській Федерації, спрямовані на ухилення від санкцій США". Microsoft мала й інші прогалини у своїх процедурах. Мова йде про випадки, коли компанія мала інформацію про те, що підсанкційна сторона використовує її продукти, але з різних причин на неї не звернули уваги. Серед цих причин – "нездатність належним чином узагальнити інформацію".

Крім того, компанія не перевіряла всіх підсанкційних осіб. У списках не було компаній, мажоритарний пакет акцій яких належав підсанкційній компанії, а також кириличних або китайських назв, які, за даними Казначейства, часто вказували клієнти, коли подавали заявку на придбання програмного забезпечення.

Microsoft зізналась сама

Міністерство фінансів заявило, що Microsoft "продемонструвала безрозсудну зневагу до американських санкцій".

Разом із тим, саме Microsoft сама виявила порушення, розслідувала їх, а потім самостійно повідомила про них уряду. Компанія внесла "значні" зміни, щоб посилити свою політику і заходи щодо забезпечення дотримання санкцій. Імовірно, це стало причиною деяких пом'якшень та зменшення штрафу.

"Microsoft дуже серйозно ставиться до експортного контролю та дотримання санкцій, саме тому, дізнавшись про збої в перевірці та порушення кількох співробітників, ми добровільно повідомили про це відповідні органи. Ми повністю співпрацювали з їхнім розслідуванням і задоволені врегулюванням", – каже Девід Кадді, речник Microsoft.