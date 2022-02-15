Застрелили в кресле стоматолога: детали убийства криминального авторитета на Прикарпатье
Источник:Полиция Ивано-Франковской области
Резонансное убийство произошло 4 февраля в городе Яремче Ивано-Франковской области. 42-летнего мужчину застрелили прямо в кресле стоматолога. СМИ сообщают, что убитый – криминальный авторитет. В полиции раскрыли детали.
Полиция начала уголовное производство по факту убийства жителя Ивано-Франковска. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.
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Убийство произошло в стоматологическом кабинете
В полиции рассказали, что убийство произошло в стоматологическом кабинете. Неизвестный мужчина забежал внутрь и произвел несколько выстрелов в грудь пациента. Злоумышленнику удалось скрыться.
42-летний житель Ивано-Франковска от полученных ранений скончался в больнице. Во время убийства был и свидетель, однако он не пострадал. На месте преступления работали криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа. Они изъяли вещественные доказательства для экспертизы.
Смотрите фото с места резонансного преступления на Прикарпатье:
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Что пишут об убийстве СМИ: коротко
- Местная пресса сообщает, что убитым является Игорь Дутка, криминальный авторитет по прозвищу "Сухой".
- Свидетелем в убийстве является врач-стоматолог.
- Пострадавшему оказывали помощь сразу на месте, несмотря на это спасти его не удалось.