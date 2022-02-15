Застрелили в кресле стоматолога: детали убийства криминального авторитета на Прикарпатье

Резонансное убийство произошло 4 февраля в городе Яремче Ивано-Франковской области. 42-летнего мужчину застрелили прямо в кресле стоматолога. СМИ сообщают, что убитый – криминальный авторитет. В полиции раскрыли детали.

Полиция начала уголовное производство по факту убийства жителя Ивано-Франковска. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

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Убийство произошло в стоматологическом кабинете

В полиции рассказали, что убийство произошло в стоматологическом кабинете. Неизвестный мужчина забежал внутрь и произвел несколько выстрелов в грудь пациента. Злоумышленнику удалось скрыться.

42-летний житель Ивано-Франковска от полученных ранений скончался в больнице. Во время убийства был и свидетель, однако он не пострадал. На месте преступления работали криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа. Они изъяли вещественные доказательства для экспертизы.

Смотрите фото с места резонансного преступления на Прикарпатье:

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Что пишут об убийстве СМИ: коротко