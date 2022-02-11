Злоумышленники следили за жертвой

Следователи ГБР завершили досудебное расследование. Они установили, что инструктор по боевой подготовке и иностранец получили заказ на убийство представителя одной из финансово-промышленных групп Прикарпатья.

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Сообщники имели:

средства конфиденциальной связи,

технические устройства для мониторинга движения транспорта,

автомобиль,

оружие,

боеприпасы.

Они следили за жертвой, изучали его образ жизни и ежедневные маршруты. Так нападавшие устанавливали самые благоприятные для преступления время и место.

Реализовать свой преступный умысел злоумышленники не успели – за несколько дней до преступления их разоблачили сотрудники правоохранительных органов,

– рассказали в ГБР.

Что грозит киллерам

Военного и иностранца обвиняют в:

подготовке к убийству, совершенному по заказу по предварительному сговору группой лиц,

приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия без разрешения.

Теперь им грозит заключение сроком до 15 лет.

Кстати, следствие в отношении заказчика еще продолжается.

Злоумышленников разоблачили случайно

По данным издания "Галка", нацгвардеец – 29-летний житель Киева. 5 августа 2021 году в селе Вовлчинец правоохранители остановили автомобиль из-за неосвещенного номерного знака. Однако внутри транспорта полицейские нашли оружие. Выяснилось, что мужчины планировали убить франковского предпринимателя Мирослава Кальяна.