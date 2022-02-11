Зловмисники стежили за жертвою

Слідчі ДБР вже завершили досудове розслідування. Вони встановили, що інструктор з бойової підготовки та іноземець отримали замовлення на вбивство представника однієї з фінансово-промислових груп Прикарпаття.

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Спільники мали:

засоби конфіденційного зв'язку,

технічні пристрої для моніторингу руху транспорту,

автомобіль,

зброю,

боєприпаси.

Вони стежили за жертвою, вивчали його спосіб життя та щоденні маршрути. Так нападники встановлювали найсприятливіші для злочину час та місце.

Реалізувати свій злочинний умисел зловмисники не встигли – за кілька днів до злочину їх викрили працівники правоохоронних органів,

– розповіли у ДБР.

Що загрожує кілерам

Військового та іноземця звинувачують у:

підготовці до вбивства, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб,

придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без дозволу.

Тепер їм загрожує ув'язнення терміном до 15 років.

До речі, слідство щодо замовника ще триває.

Зловмисників викрили випадково

За даними видання "Галка", нацгвардієць – 29-річний мешканець Києва. 5 серпня 2021 року у селі Вовчинці правоохоронці зупинили автомобіль через неосвітлений номерний знак. Однак всередині транспорту поліцейські знайшли зброю. З'ясувалося, що чоловіки планували вбити франківського підприємця Мирослава Кальяна.