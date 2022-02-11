Зловмисники стежили за жертвою

Слідчі ДБР вже завершили досудове розслідування. Вони встановили, що інструктор з бойової підготовки та іноземець отримали замовлення на вбивство представника однієї з фінансово-промислових груп Прикарпаття.

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Спільники мали:

  • засоби конфіденційного зв'язку,
  • технічні пристрої для моніторингу руху транспорту,
  • автомобіль,
  • зброю,
  • боєприпаси.

Вони стежили за жертвою, вивчали його спосіб життя та щоденні маршрути. Так нападники встановлювали найсприятливіші для злочину час та місце.

Реалізувати свій злочинний умисел зловмисники не встигли – за кілька днів до злочину їх викрили працівники правоохоронних органів,
– розповіли у ДБР.

Що загрожує кілерам

Військового та іноземця звинувачують у:

  • підготовці до вбивства, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб,
  • придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї без дозволу.

Тепер їм загрожує ув'язнення терміном до 15 років.

До речі, слідство щодо замовника ще триває.

Зловмисників викрили випадково

За даними видання "Галка", нацгвардієць – 29-річний мешканець Києва. 5 серпня 2021 року у селі Вовчинці правоохоронці зупинили автомобіль через неосвітлений номерний знак. Однак всередині транспорту поліцейські знайшли зброю. З'ясувалося, що чоловіки планували вбити франківського підприємця Мирослава Кальяна.