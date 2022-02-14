Местная пресса сообщает, что убитый – Игорь Дутка, криминальный авторитет по прозвищу "Сухой". Убийство произошло в Яремче.

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В 18:45 в полицию обратился врач-стоматолог, который сообщил: в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу сбежал,

– сообщили в полиции.

Говорится, что пострадавшему оказывали медицинскую помощь, но он умер.

По словам правоохранителей, на месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа, чтобы установить обстоятельства преступления.

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