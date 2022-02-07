По предварительной информации, убийство мог совершить 45-летний мужчина. Он встречался с женщиной, которой примерно 35 – 40 лет.

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Детали трагедии

Недавно у мужчины скончался отец, который и был владельцем оружия. Очевидцы отмечают, что пистолет мог быть травматичным. Когда киевлянин употреблял алкоголь, играл с оружием и мог даже целиться в других.

Он навел оружие на женщину. Раздался выстрел, от которого она сразу погибла. На месте убийства работают правоохранители. Они выясняют все происшествия.

Еще одно убийство в Киевской области

В Белой Церкви 1 февраля 51-летний мужчина ударил ножом в сердце 28-летнего сожителя. Раненому удалось добраться до соседней комнаты и попросить друзей вызвать ему скорую.

Однако он не дождался врачей и погиб. После этого убийца пытался скрыться, однако его быстро задержали правоохранители.

Полный текст публикации "Стражей Эспрессо"

В Оболонском районе города Киева по улице Приречной, 19 в квартире многоэтажки произошло убийство. Как удалось узнать "Стражам Эспрессо", на 6 этаже в квартире проживал мужчина 45 лет, который встречался с женщиной 35 - 40 лет. В отношениях пара была уже около трех лет. Недавно у мужчины скончался отец, у которого был пистолет (по предварительной информации травматичный). По словам свидетелей, мужчина после распития алкогольных напитков иногда им играл и наводил на других людей оружие. Так случилось и сейчас. Мужчина наводил оружие на свою девушку и в это время пистолет произвел выстрел. Девушка упала мертвой. На месте убийства работают следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.