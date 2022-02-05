Жуткий инцидент произошел 5 февраля около 12:30 в супермаркете "Мир". Эту информацию подтвердили в Полтавском районном управлении полиции.

Читайте также Планировали тело выбросить в Днепр: иностранцы похитили предпринимателя с Полтавщины

Погиб 37-летний мужчина

Подозреваемому – 63 года. По информации полиции, он набросился на других мужчин (38 и 37 лет) вблизи расчетных касс. Один из них мгновенно умер после удара ножом в грудь. Другого спасли медики.

Что грозит нападавшему

Правоохранители задержали нападавшего и выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Мужчине грозит серьезное наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.

Другие жуткие случаи на Полтавщине