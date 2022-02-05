Жуткий инцидент произошел 5 февраля около 12:30 в супермаркете "Мир". Эту информацию подтвердили в Полтавском районном управлении полиции.
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Погиб 37-летний мужчина
Подозреваемому – 63 года. По информации полиции, он набросился на других мужчин (38 и 37 лет) вблизи расчетных касс. Один из них мгновенно умер после удара ножом в грудь. Другого спасли медики.
Что грозит нападавшему
Правоохранители задержали нападавшего и выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Мужчине грозит серьезное наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.
Другие жуткие случаи на Полтавщине
- В конце 2021 года СМИ сообщили, что в Полтавском СИЗО нашли мертвым одного из заключенных. Мужчину обнаружили в камере с ножевым ранением.
- Ранее в съемной квартире в Полтаве нашли тела двух мужчин. Следствие выяснило, что они приехали в город на заработки из разных районов области.
- Правоохранители расследуют смерть ювелира, тело которого обнаружили в селе Гожулы. По одной из версий, мужчина мог умереть из-за переохлаждения, но его вдова в это не верит.