Моторошний інцидент трапився 5 лютого близько 12:30 у супермаркеті "Мир". Цю інформацію підтвердили у Полтавському районному управлінні поліції.
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Загинув 37-річний чоловік
Підозрюваному – 63 роки. За інформацією поліції, він накинувся на інших чоловіків (38 та 37 років) поблизу розрахункових кас. Один із них миттєво помер після удару ножем у груди. Іншого врятували медики.
Що загрожує нападнику
Правоохоронці затримали нападника й з'ясовують усі обставини події. Вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Чоловіку загрожує серйозне покарання – від 7 до 15 років за ґратами.
Інші моторошні випадки на Полтавщині
- Наприкінці 2021 року ЗМІ повідомили, що у Полтавському СІЗО знайшли мертвим одного із в'язнів. Чоловіка виявили в камері з ножовим пораненням.
- Раніше в орендованій квартирі у Полтаві знайшли тіла двох чоловіків. Слідство з'ясувало, що вони приїхали у місто на заробітки з різних районів області.
- Правоохоронці розслідують смерть ювеліра, тіло якого виявили у селі Гожули. За однією із версій, чоловік міг померти через переохолодження, але його вдова у це не вірить.