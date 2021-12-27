Трагедія трапилась вранці 27 грудня. Про це виданню повідомили власні джерела.

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У полтавському СІЗО вбили чоловіка

У понеділок вранці, 27 грудня, у Полтаві у слідчому ізоляторі знайшли мертвим заарештованого чоловіка. Його виявили в камері з ножовим пораненням,
– мовиться у повідомленні.

Його виявили орієнтовно о 8 годині ранку. Відомо, що чоловіка 1980 року народження затримали та відправили в СІЗО за шахрайство. Наразі відомо, що:

  • у слідчому ізоляторі розпочали перевірку;
  • з'ясовують всі деталі та обставини смерті арештованого чоловіка.

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