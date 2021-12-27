Трагедія трапилась вранці 27 грудня. Про це виданню повідомили власні джерела.
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У полтавському СІЗО вбили чоловіка
У понеділок вранці, 27 грудня, у Полтаві у слідчому ізоляторі знайшли мертвим заарештованого чоловіка. Його виявили в камері з ножовим пораненням,
– мовиться у повідомленні.
Його виявили орієнтовно о 8 годині ранку. Відомо, що чоловіка 1980 року народження затримали та відправили в СІЗО за шахрайство. Наразі відомо, що:
- у слідчому ізоляторі розпочали перевірку;
- з'ясовують всі деталі та обставини смерті арештованого чоловіка.
Коротко про останні трагедії
- 17 грудня у Словаччині знайшли тіло 28-річного українця Павла Куропася. Місцеві правоохоронці списують все на самогубство, однак і рідні, і друзі чоловіка відмовляються у це вірити.
- 25 грудня у Одесі 26-річний місцевий мешканець вбив свою мачуху. Трагедія трапилась під час сварки. Йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.
- Вночі 25 грудня у Києві на Борщагівці вбили чоловіка. Відомо, що спочатку між чоловіками виникла суперечка. Внаслідок неї один з чоловіків отримав ножове поранення та загинув на місці.
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