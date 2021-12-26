Вбивство сталось вночі 25 грудня у Київському районі Одеси. Конфлікт між чоловіком та його мачухою стався у помешканні, де родина проживала.
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Тіло вбитої знайшов її чоловік
Пасинок схопив кухонного ножа і двічі вдарив 49-річну жінку в шию. Тіло вбитої дружини вранці знайшов її чоловік. Він одразу зателефонував у поліцію.
Вже за кілька годин підозрюваного молодика оперативники затримали в помешканні його матері у Малиновському районі. Своєї причетності до злочину він не заперечував.
Злочин кваліфікували як умисне вбивство
Злочин слідчі кваліфікували як умисне вбивство. Незабаром підозрюваному оберуть запобіжний захід. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Молодика затримали вже через кілька годин / Фото Нацполіції
Поліцію викликав чоловік вбитої / Фото Нацполіції
Дивіться відео Нацполіції про розкриття злочину:
Коротко про останні резонансні злочини на Одещині:
- В Одесі жінка вкрала яхту і намагалася доплисти на ній до Миколаєва. При цьому 25-літня викрадачка, кажуть у поліції, могла перебувати під впливом наркотиків.
- 36-річний одесит замовив пів кілограма героїну та намагався ввезти його до України. Проте налагодити канал постачання наркотиків з Росі йому не вдалось.
- На одеському цвинтарі підлітки влаштували справжній "шабаш". Вони курили співали та навіть справляли нужду на пам'ятники.