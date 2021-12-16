Свої розваги знімали на камеру. Відео оприлюднили у мережі, де й заявили про свої "вчинки".
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У Одесі підлітки влаштували розвиги на цвинтарі
Неповнолітні особи пішли на кладовище та знімали там відео. З кадрів помітно, що підліткам орієнтовно 14 – 16 років. На кадрах, оприлюднених у мережі, видно підлітків, які курять та спілкуються між собою.
Підліток, який знімав відео, сам розповів, що вони пішли на кладовище. При цьому хтось за кадром сказав: "Це твій день". На фоні чутно російськомовну музику та нецензурну лексику.
Окрім того, за версією видання, наприкінці відео підлітки нібито пішли в туалет на пам'ятники померлого подружжя.
"Вибачте, що посц*** на вас", – підписали підлітки у мережі фото могили.
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Коротко про останні подібні інциденти
- Наприкінці жовтня у Кривому Розі підлітки вирвали хрест на цвинтарі. Це вони зробили для того, щоб зняли відео для інстаграму. Мовиться про трьох дітей – двох дівчат і одного хлопця. На відео також видно, як вони курять.
- Влітку компанія дівчат влаштувала розваги на цвинтарі в Києві. Вони з вигляду ледь дотягували до віку підлітків, проте пиячили та слухали російськомовну музику. Свої розвали оприлюднили у мережі.
- Весною у Самборі, що на Львівщині, невідомі на міському кладовищі невідомі спаплюжили 5 могил – вони розмалювали портрети та ікони на надгробках. Через інцидент поліція відкрила справу.
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