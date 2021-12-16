Свої розваги знімали на камеру. Відео оприлюднили у мережі, де й заявили про свої "вчинки".

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У Одесі підлітки влаштували розвиги на цвинтарі

Неповнолітні особи пішли на кладовище та знімали там відео. З кадрів помітно, що підліткам орієнтовно 14 – 16 років. На кадрах, оприлюднених у мережі, видно підлітків, які курять та спілкуються між собою.

Підліток, який знімав відео, сам розповів, що вони пішли на кладовище. При цьому хтось за кадром сказав: "Це твій день". На фоні чутно російськомовну музику та нецензурну лексику.

Окрім того, за версією видання, наприкінці відео підлітки нібито пішли в туалет на пам'ятники померлого подружжя.

"Вибачте, що посц*** на вас", – підписали підлітки у мережі фото могили.

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