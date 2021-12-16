Свои развлечения снимали на камеру. Видео обнародовали в сети, где и заявили о своих "поступках".
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В Одессе подростки развлекались на кладбище
Несовершеннолетние пошли на кладбище и снимали там видео. По кадрам видно, что подросткам приблизительно по 14 – 16 лет. На кадрах, обнародованных в сети, подростки курят и общаются между собой.
Подросток, снимавший видео, сам рассказал, что они пошли на кладбище. При этом кто-то за кадром сказал: "Это твой день". На фоне слышна русская музыка и нецензурная лексика.
Кроме того, по версии издания, в конце видео подростки якобы сходили в туалет на памятники умерших супругов.
"Извините, что посц*** на вас", – подписали подростки в сети фото могилы.
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Кратко о последних подобных инцидентах
- В конце октября в Кривом Роге подростки вырвали крест на кладбище. Это они сделали для того, чтобы снять видео для инстаграма. Речь идет о троих детях – двух девушках и одном парне. На видео также видно, как они курят.
- Летом компания девушек устроила развлечения на кладбище в Киеве. Они по виду едва дотягивали до возраста подростков, однако пьянствовали и слушали русскоязычную музыку. Свои развлечения обнародовали в сети.
- Весной в Самборе Львовской области неизвестные на городском кладбище осквернили 5 могил – они разрисовали портреты и иконы на надгробиях. Из-за инцидента полиция открыла дело.