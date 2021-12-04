Правда, через некоторое время он удалил публикацию, но скандальный ролик уже успел разойтись по сети.
Важно "Интересный вид вопроса": как выражение Зеленского стало вирусным в тиктоке
На скандальном видео парень читал свой рэп и размахивал предметом, похожим на пистолет, очевидно, чтобы выглядеть более суровым. Но что побудило его стать ногами на флаг, неизвестно.
В композиции "рэпера" звучала ругань, но в редких не матерных словах никаких высказываний об Украине не было. В сети высказывают предположение, что парень намеревался собрать больше реакций на свой перформанс.
Тиктокер танцевал на флаге Украины / Скриншот из видео
Парень "быстро переобулся"
Сейчас на странице одессита в тиктоке остались другие видео. Последнее – он танцует с девушкой со стягом в руках.
Парень "быстро переобулся" / Скриншот из видео
Реакция сети
Выходка одесского тиктокера, который стоял на флаге, вызвала гнев и возмущение в сети.
- "Как же это дешево и позорно, на видео он, а стыдно мне".
- "В армию на воспитание".
- "Я думаю, скоро будет слезное искупление. И не такие плакали...".
К сожалению, подобные возмутительные выходки случаются в Украине периодически. Среди недавних инцидентов можно упомянуть:
- В Луцке подросток в школе сорвал флаг Украины и бросил его на пол. Товарищ школьника снял видео, которое впоследствии попало в соцсети.
- Несовершеннолетняя девушка с Днепропетровщины попала в скандал. Она опубликовала в сети видео, на котором поджигает украинский флаг.
Украинская тиктокерша спровоцировала скандал: смотрите видео