Щоправда, через деякий час він видалив публікацію, але скандальний ролик вже встиг розійтися мережею.

Важливо "Цікавий вид запитання": як вислів Зеленського став вірусним у тіктоці

На скандальному відео хлопець читав свій реп і розмахував предметом, схожим на пістолет, очевидно, щоб виглядати більш суворим. Але, що спонукало його стати ногами на прапор, невідомо.

У композиції "репера" звучала лайка, але в рідкісних не матюкливих словах жодних висловлювань про Україну не було. У мережі висловлюють припущення, що хлопець мав намір зібрати більше реакції на свій перформанс.



Тіктокер танцював на прапорі України / Скриншот з відео

Хлопець "швидко перевзувся"

Зараз на сторінці одесита у тіктоці залишилися інші відео. Останнє – він танцює з дівчиною зі стягом в руках.



Хлопець "швидко перевзувся" / Скриншот з відео

Реакція мережі

Витівка одеського тіктокера, який стояв на прапорі, викликала гнів і обурення в мережі.

"Як же це дешево і ганебно, на відео він, а соромно мені".

"В армію на виховання".

"Я думаю, скоро буде слізна спокута. І не такі плакали...".

Зверніть увагу! Публічна наруга над державним прапором, гербом або гімном України карається штрафом від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 68 тисяч гривень) або арештом на строк до 6 місяців або позбавленням волі на строк до 3 років.

На жаль подібні обурливі витівки трапляються в Україні періодично. Серед нещодавніх інцидентів можна згадати:

У Луцьку підліток у школі зірвав прапор України й кинув його на підлогу. Товариш школяра зняв відео, яке згодом потрапило у соцмережі.

Неповнолітня дівчина з Дніпропетровщини потрапила у скандал. Вона опублікувала у мережі відео, на якому підпалює український прапор.