Щоправда, через деякий час він видалив публікацію, але скандальний ролик вже встиг розійтися мережею.
Важливо "Цікавий вид запитання": як вислів Зеленського став вірусним у тіктоці
На скандальному відео хлопець читав свій реп і розмахував предметом, схожим на пістолет, очевидно, щоб виглядати більш суворим. Але, що спонукало його стати ногами на прапор, невідомо.
У композиції "репера" звучала лайка, але в рідкісних не матюкливих словах жодних висловлювань про Україну не було. У мережі висловлюють припущення, що хлопець мав намір зібрати більше реакції на свій перформанс.
Тіктокер танцював на прапорі України / Скриншот з відео
Хлопець "швидко перевзувся"
Зараз на сторінці одесита у тіктоці залишилися інші відео. Останнє – він танцює з дівчиною зі стягом в руках.
Хлопець "швидко перевзувся" / Скриншот з відео
Реакція мережі
Витівка одеського тіктокера, який стояв на прапорі, викликала гнів і обурення в мережі.
- "Як же це дешево і ганебно, на відео він, а соромно мені".
- "В армію на виховання".
- "Я думаю, скоро буде слізна спокута. І не такі плакали...".
На жаль подібні обурливі витівки трапляються в Україні періодично. Серед нещодавніх інцидентів можна згадати:
- У Луцьку підліток у школі зірвав прапор України й кинув його на підлогу. Товариш школяра зняв відео, яке згодом потрапило у соцмережі.
- Неповнолітня дівчина з Дніпропетровщини потрапила у скандал. Вона опублікувала у мережі відео, на якому підпалює український прапор.