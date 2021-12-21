Про інцидент правоохоронців повідомив власник яхти. Він відійшов у справах, а коли повернувся, то вже не знайшов свій водний транспорт.

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Обстежуючи прилеглу територію, патрульні разом з береговою охороною виявили мале судно, що скоїло наїзд на бетонну огорожу в морі. На яхті перебувала жінка з ознаки наркотичного сп'яніння.

Що відомо про крадійку

Вона розповіла інспекторам, що на судні намагалась потрапити до Миколаєва. Під час перевірки порушниці через бази даних МВС стало відомо, що вона перебуває у розшуку. Також на жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

На горе-крадійку склали адміністративні матеріали за статтею 130 про керування транспортними засобами або суднами в стані сп'яніння та передали її слідчим.

Викрадення яхти в Одесі: дивіться відео



Жінка була в стані алкогольного сп'яніння / Фото Патрульної поліції Одеської області

Повний текст публікації патрульної поліції Одеської області:

Сьогодні на "102" надійшло повідомлення про викрадення яхти біля морського вокзалу. Заявник розповів, що прийшов на причал, де залишив свій транспортний засіб, та виявив його відсутність.

Обстежуючи прилеглу територію, патрульні разом з береговою охороною виявили мале судно, що скоїло наїзд на бетонну огорожу в морі. На яхті перебувала 25-річна громадянка з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Жінка розповіла інспекторам, що на судні намагалась потрапити до Миколаєва.

Під час перевірки порушниці через бази даних МВС стало відомо, що вона перебуває у розшуку. Також на жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

На громадянку склали адміністративні матеріали за частиною 3 статті 130 (Керування транспортними засобами або суднами в стані сп'яніння) КУпАП та передали її слідчим.