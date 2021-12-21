Трагедія трапилася неподалік північно-східного узбережжя Мадагаскару. Про це видання повідомляє з посиланням на Агентство морських та річкових портів.

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Біля Мадагаскару затонув корабель

Вантажне судно Francia залишило місто Антанамбе у східному районі Мананара-Норд і прямувало у сторону порту Суаньєрана-Івонго. На борту корабля перебували 130 нелегальних пасажирів.

Поблизу збереження Мадагаскару судно затонуло. Ймовірно, це трапилося через пошкодження у корпусі корабля.

У результаті щонайменше 17 людей загинули, а 45 вдалося врятувати. Крім того, 68 людей зникли безвісти. Наразі триває рятувальна операція.

Судно не мало права перевозити людей

Генеральний директор Агентства морських та річкових портів Жан Едмонд Рандріанантенана зазначив, що судно зареєстроване як вантажне. Тому воно не мало права перевозити пасажирів. Ба більше – Антанамбе не є офіційним портом.

Поблизу Мадагаскару затонуло судно: дивіться карту

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