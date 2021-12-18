В Об'єднаній суднобудівній корпорації (ОСК) повідомили, що мовиться про корвет проєкту 20385 "Проворний". Його у майбутньому планують озброювати ракетами "Калібр" та "Циркон".

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Корабель, де сталася пожежа, лише будують

Загорівся один зі споруджуваних військових кораблів. У момент інциденту судно перебувало на стапелях (нахилений до води майданчик – 24 канал). Пожежа сталася на верхній палубі на площі у 80 квадратних метрів.

У силових структурах у коментарі російським інформаційним агенціям зазначили, що корабель будують. Його ще не передали флоту, тому екіпажу в нього немає.

Пожежі надали найвищий ранг складності

Пожежа розпочалася приблизно о 18:00. А о 21:49 її локалізували. З часом площа займання зросла до 800 квадратних метрів. У боротьбі з вогнем залучили 168 осіб і 42 одиниці техніки.

У соцмережах повідомляють, що загорілася надбудова, де розташовується ходова рубка командного посту. Усередині було кілька газових балонів, два з них вдалося винести.

Також вогонь пошкодив баштово-щоглову конструкцію корабля.

Що відомо про постраждалих

Унаслідок інциденту постраждали щонайменше 2 людини (раніше повідомляли про 3). Відомо, що це пожежники. Їх госпіталізували з опіками легкої та середньої важкості.

За даними ТАСС, мовиться про помічника начальника варти та пожежника пожежно-рятувальної частини № 91.

Крім того, у мережі оприлюднили їхні імена. Це:

Сергій Гречін, 42 роки – старший прапорщик;

Олександр Ліняєв, 35 років – сержант.

Ще один гучний інцидент Зіткнення кораблів у Балтійському морі: екіпаж одного судна був п'яним

Прокуратура організувала перевірку

Аби з'ясувати обставини інциденту, прокуратура Санкт-Петербурга організувала перевірку на заводі "Північна верф".

Відомство має намір встановити причини. Також надасть оцінку, чи дотрималися на заводі вимог законодавства про пожежну безпеку.

Крім того, на місці інциденту вирушили співробітники Слідчого комітету. Вони проводять дослідчу перевірку.

Також для з'ясування всіх обставин інциденту власну комісію призначила ОСК. А губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов узяв під свій контроль координацію міських і надзвичайних служб, долучений під до гасіння.