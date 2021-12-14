Данський корабель постраждав більше

Відомо, що на данському судні перебувало 2 людей. Тіло одного знайшли зранку 13 грудня.

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Спершу рятувальним роботам заважала темрява, а зранку – густий туман. Під час пошуків фахівці нібито чули крики, які лунали над водою. В обід почалося буксирування перевернутого корабля до шведського узбережжя. На мілководі судно оглянули водолази та поліція. Тоді ж на борту і знайшли загиблого.

Зауважимо, другого постраждалого досі не знайшли.

Наразі невідомо, скільки саме людей було на борту британського корабля. За даними рятувальної служби Syd, пошкодження корпусу данського судна вказують на те, що він постраждав від більше, ніж британський.

Через зіткнення суден заарештували британця та хорвата

Наразі триває досудове розслідування за фактом грубої недбалості у морському русі, спричинення чужої смерті та особливого сп'яніння на морі триває досудове розслідування.

У правоохоронці вже є двоє підозрюваних:

британець – груба недбалість в морському транспорті, а також перебування п'яним на роботі;

хорват – перебування п'яним на роботі.

Їх заарештували 14 грудня.

Зверніть увагу! До пошуків екіпажу залучали близько 10 катерів зі Швеції та Данії. Крім того, місцевість оглядали з гелікоптерів.

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