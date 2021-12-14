Увечері 13 грудня французький флагман переправився через Босфор. Згодом він таки опинився в акваторії Чорного моря.

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Росія збентежена

Водотонажність французького судна становить 6 000 тонн. Довжина – 142 метри, ширина – майже 20. Осадка флагмана – 4,9 метра. корабель може розвинути швидкість до 27 вузлів.

Екіпаж корабля складається з 145 людей, у яких на озброєнні скорострільна гармата калібром 76 міліметрів, 3 кулемети калібром 20 міліметрів. також на кораблі є 16 універсальних пускових ракетних установок ППО Aster 15 і 30, крилаті ракети Storm Sadow та 8 протикорабельних ракет "Екзоскет" й два торпедні апарати.

Вхід такого судна в акваторію Чорного моря не на жарт збентежив державу-агресорку. У Міноборони Росії уже заявили про те, що пильно стежать за пересуванням флагмана.



Французький флагман "Орвень" в Босфорі / Фото з твітеру "Nomad Light"

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