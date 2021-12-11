Видання з посиланням на повідомлення Чорноморського флоту Росії пише, що екіпаж корабель прибув в окупований Крим "для продовження державних випробувань".

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У Крим прибув російський малий ракетний корабель

Екіпаж нового малого ракетного корабля "Циклон" проєкту "Каракурт" здійснив перехід з Новоросійська до Севастополя,
– йдеться у повідомленні.

Цей корабель збудували на суднобудівному заводі "Затока" в Керчі. Опісля випробувань Росія планує включити "Циклон" до складу з'єднання кораблів Чорноморського флоту.

До слова, на території окупованого Криму держава-агресорка будує також кораблі "Аскольд" та "Амур", які теж ввійдуть до її флоту.

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