Издание со ссылкой на сообщение Черноморского флота России пишет, что экипаж корабля прибыл в оккупированный Крым "для продолжения государственных испытаний".

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В Крым прибыл российский малый ракетный корабль

Экипаж нового малого ракетного корабля "Циклон" проекта "Каракурт" совершил переход из Новороссийска в Севастополь,
– говорится в сообщении.

Этот корабль построили на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. После испытаний Россия планирует включить "Циклон" в состав соединения кораблей Черноморского флота.

К слову, на территории оккупированного Крыма государство-агрессор строит также корабли "Аскольд" и "Амур", которые тоже войдут в его флот.

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