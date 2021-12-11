Издание со ссылкой на сообщение Черноморского флота России пишет, что экипаж корабля прибыл в оккупированный Крым "для продолжения государственных испытаний".
Не только в Украине Россия усиливает милитаризацию островов Курильской гряды: как может ответить Япония
В Крым прибыл российский малый ракетный корабль
Экипаж нового малого ракетного корабля "Циклон" проекта "Каракурт" совершил переход из Новороссийска в Севастополь,
– говорится в сообщении.
Этот корабль построили на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. После испытаний Россия планирует включить "Циклон" в состав соединения кораблей Черноморского флота.
К слову, на территории оккупированного Крыма государство-агрессор строит также корабли "Аскольд" и "Амур", которые тоже войдут в его флот.
Войска России возле украинских границ: что известно
- По информации украинской разведки, вблизи границы Украины находятся более 94 тысяч российских военных, которые могут пойти в наступление уже в январе – феврале 2022 года. Международные СМИ заявили, что в случае эскалации численность вражеского войска может вырасти до 175 тысяч человек. Впоследствии это подтвердил министр обороны Алексей Резников.
- Сейчас скопления войск возле Украины продолжаются. По данным Пентагона, после разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным деэскалация не началась.
Кстати, новый фейк России, связанный с судном "Донбасс": смотрите видео