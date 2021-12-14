Датский корабль пострадал больше

Известно, что на датском судне находились 2 человека. Тело одного обнаружили утром 13 декабря.

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Сначала спасательным работам мешала темнота, а с утра – густой туман. Во время поисков специалисты якобы слышали крики, звучавшие над водой. В обед началось буксировка перевернутого корабля к шведскому побережью. На мелководье судно осмотрели водолазы и полиция. Тогда же на борту и обнаружили погибшего.

Заметим, что второго пострадавшего до сих пор не нашли.

Пока неизвестно, сколько людей было на борту британского корабля. По данным спасательной службы Syd, повреждения корпуса датского судна указывают на то, что он пострадал от британского.

Из-за столкновения судов арестовали британца и хорвата

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту грубой халатности во время морского движения, причинение чужой смерти и состояния опьянения на море продолжается досудебное расследование.

У правоохранителей уже есть двое подозреваемых:

британец – грубая халатность на морском транспорте, а также пребывание пьяным на работе;

хорват – пребывание пьяным на работе.

Их арестовали 14 декабря.

Обратите внимание! К поискам экипажа привлекали около 10 катеров из Швеции и Дании. Кроме того, местность осматривали с вертолетов.

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