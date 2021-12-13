Об инциденте сообщили в Шведской морской администрации. Один из кораблей перевернулся "вверх дном".

Ранее Российское судно с пьяным капитаном задержали польские пограничники

Сколько людей пропали без вести – неизвестно

Сколько именно людей оказались в воде – неизвестно, говорят о по меньшей мере двух пропавших без вести. Спасательная операция продолжается.

Вода в Балтийском море – очень холодная

Причин крушения пока не сообщили. Береговая охрана говорит, что из воды ранее слышали крики, однако, где могли оказаться спасательные шлюпки с членами экипажа, неизвестно. Усложнили поиск условия: вода – очень холодная, а видимость – плохая.

Обратите внимание! Одно из судов зарегистрировано в Дании, другое – в Великобритании. Длина первого – 55 метров, второго – 90.

К поиску привлекли вертолеты

Уже утром к поискам привлекли около 10 катеров из Швеции и Дании. Местность осматривают с вертолетов. Есть риск, что датский корабль, который перевернулся таки затонет.

Коротко о последних инцидентах с кораблями в мире:

Вблизи Гданьска российское судно "Руслана" сошло с курса и едва не село на мель. Польские пограничники обнаружили на борту нетрезвого капитана и членов экипажа.

В конце ноября из-за шторма в Керченском проливе застряли 200 судов.

21 ноября возле побережья Ливии в Средиземном море утонули по меньшей мере 75 мигрантов. Все они пытались попасть в Европу.

Смотрите видео об одной из самых больших катастроф на воде – гибель "Титаника":