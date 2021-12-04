Судно "Руслана" принадлежит транспортной компании "Трансфлот" из Санкт-Петербурга. Когда польские пограничники поднялись на борт, то обнаружили пьяного капитана и двоих нетрезвых членов экипажа.

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Сейчас польские пограничники устанавливают детали инцидента.

Известно, что судно направлялось из Литвы. Неподалеку от Гданьска оно вышло за пределы водного коридора и начало продвигаться в сторону пляжа "Остров Собишевский".

Прибрежные службы сигналили много раз. В то же время "Руслана" резко изменила курс на 180 градусов. Как следствие, судно чудом избежало выхода на мель.

Пьяный экипаж не отвечал на сигналы. Тогда к нему направили спасательный катер, а также судно Пограничной службы Польши.

Российские СМИ про пассажирский борт

  • По данным российских СМИ, борт "Аэрофлота" чуть не столкнулся с самолетом Воздушных сил США.
  • Это якобы произошло вблизи территории оккупированного Крыма. Между тем официального подтверждения инцидента пока нет.
  • В Росавиации вообще отказались комментировать ситуацию.
  • Между тем СМИ пишут, что гражданский самолет из Тель-Авива якобы вынужден был менять курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком.