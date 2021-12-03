О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 3 декабря – читайте далее.
К теме В Кремле очень хотят "добазариться" с Западом
Вопрос агрессору
В Москве заявили, что скоро состоится пресс-конференция с главой страны-агрессором. Однако она пройдет без свободной аккредитации СМИ. Якобы из-за пандемии Кремль сам будет звать журналистов.
Путинофон для военных
Россия заявила, что разработала собственный секретный смартфон для военных и спецслужб. Разработка обошлась россиянам в миллиард рублей, а стоимость 1 смартфона тайная и не разглашается.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 3 декабря: смотрите видео