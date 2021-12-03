Прискакавшая в Швецию на встречу с Энтони Блинкеном путинская печальная лошадь в рамках заседания ОБСЕ на уровне министров иностранных дел, огребла суровое западное "нет" на весьма "оригинальные" предложения, выдвинутые ее шефом накануне, касаемо "юридических гарантий безопасности" и прочих "разделений сфер влияния"…

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А в довесок получила еще одни однозначные предупреждения о недопустимости "дальнейших враждебных действий"…

И что мы имеем в сухом остатке...?

1. В Кремле очень не хотят воевать с Западом (причем в любом виде - хоть в "горячем", хоть в "холодном"), в Кремле очень хотят "добазариться"... Кубышки, офшоры, миллиардная недвижимость, скупленные на Западе неслабые активы, бизнесы, прочие "газики"... И вообще вот это все... "Оно никому не надо"…

2. В разумении Кремля, Украина, в контексте этих "терок" – его "законная добыча", так сказать, "частично утраченная" в период его слабости и болезни... И проблема состоит в том, чтобы убедить в этом "на пальцах" своих "западных партнеров"... Собственно, чтобы это лучше доходило до них и была придумана вся эта "распальцовка" со стаскиванием к украинской границе орды своих дрессированных орков и куч металлолома... Весь остальной антураж, в виде перманентных кремлевских воинственных завываний и лукашенковских подвизгиваний на заданную тему, суть есть не более чем "технологией убеждения"…

3. Что нам (в смысле – Украине) со всех этих "разборок" и "стрелок" между "высокими договаривающимися сторонами"...? Как любому "спорному активу", по которому "инвестиционная программа" все еще открыта... Нам, естественно, хотелось бы быть поглощенной "успешной компанией" со стабильной и долгоиграющей программой развития (если уж самого процесса поглощения не избежать), а не группой международных гопников, склонных к поведенческим реакциям в стиле набега варваров... Посему, собственно, часть нашей украинской криминально-промышленной элиты и включилась в "переговорный процесс" с весьма "оригинальной" идеей на тему "...что упало – то пропало...", ибо стать частью самой успешной на планете компании, с кое-какими шансами на дальнейший карьерный рост в ней, это лучше нежели заделаться какой-нибудь "любимой женой" полудикого "вождя племен"…

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4. На текущей момент именно этим фактором и определяются наши собственная тактика и стратегия. Мы банально повышаем уровень своей "спорности"... Причем, при поддержке одной из конкурирующих сторон...

Другими словами, гэбэшной гопоте из Кремля достаточно доходчиво дают понять, что при попытке захапать сей вожделенный "актив" явочным порядком, в смысле военной операцией, ну или какими-то политически-подковерными шашнями среди, собственно, персонала "актива"... вполне можно и фиксы свои золотые обломать, а то и вовсе "на перо напороться", или же огрести "большой импортной бутылкой по своему жадному и немытому кумполу"…

5. Пока вся эта возня "ни в чем не убеждает" Кремль... Он упорно жаждет "вернуть утраченное", ибо в его понимании, если сегодня этого не сделать, то завтра другие "поглощенные" задумаются о целесообразности дальнейшего своего пребывания в составе этого диковатого "союза племен"... И вообще, это все х*рово влияет на авторитет самого главного вождя…

6. Не будем обольщаться... Вопрос "украинского актива" в контексте общего мироустройства – частный случай, причем даже не глобального масштаба... Максимум, на что мы можем рассчитывать в этом отношении, в своем уровне "спорности" достичь отметки "повода для окончательного решения" по кремлевской банде, существование которой перед лицом надвигающихся планетарных проблем (от климатических, экологических, ресурсных до перенаселения и информационно-социальных)...

С точки зрения цивилизации вообще не допустимо. Захапав и грабя значительный кусок суши нашей планеты, со значительными ресурсами, которые они бездумно просто переводят в резаную бумагу, сей режим с психологией Чингизхана резко снижает шансы всего человечества на выживание в будущем... И вряд ли, этому "союзу племен", позволят и дальше существовать в таком "посконном" виде, еще какое-то более-менее продолжительное время... Мы (в смысле – Украина) вполне можем стать тем триггером, который и запустит процесс его, скажем так "ускоренной трансформации"... Под общечеловеческие потребности…

Пока в Кремле этого не понимают...

И продолжают, словно истеричный ребенок, "требовать свое", даже не подозревая, что вполне могут нарваться на неслабую затрещину, ну или подзатыльник... для вразумления…

Но кое-кто уже стал догадываться о "дальнейшем сценарии"... И предлагает "попуститься с этой гребаной Украиной"... их не слушают, продолжают истерить и визжать…

Продолжайте в том же духе, балбесы… Конечный результат вас явно не обрадует...