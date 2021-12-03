Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 3 грудня – читайте далі.
До теми У Кремлі дуже хочуть "добазаритися" із Заходом
Запитання агресору
У Москві заявили, що скоро відбудеться пресконференція з главою країни-агресорки. Проте вона мине без вільної акредитації ЗМІ. Мовляв, через пандемію Кремль сам кликатиме журналістів.
Путінофон для військових
Росія заявила, що розробила власний секретний смартфон для військових і спецслужб. Розроблення обійшлось росіянам у мільярд рублів, а вартість 1 смартфону таємна й не розголошується.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 грудня: дивіться відео