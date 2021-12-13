Про інцидент повідомили у Шведській морській адміністрації. Один з кораблів перевернувся "догори дригом".

Раніше Російське судно з п'яним капітаном затримали польські прикордонники

Скільки людей зникли безвісти – невідомо

Скільки саме людей опинились у воді – достеменно невідомо, говорять про щонайменше двох зниклих безвісти. Рятувальна операція досі триває.

Вода у Балтійському морі – дуже холодна

Причин катастрофи поки не повідомили. Берегова охорона каже, що з води раніше чули крики, проте, де могли опинитись рятувальні шлюпки з членами екіпажу наразі невідомо. Ускладнили пошук умови: вода – дуже холодна, а видимість – погана.

Зверніть увагу! Одне з суден зареєстроване в Данії, інше – у Великій Британії Довжина першого – 55 метрів, другого – 90.

До пошуку долучили гелікоптери

Вже вранці до пошуків залучили близько 10 катерів зі Швеції та Данії. Місцевість оглядають з гелікоптерів. Є ризик, що данський корабель, який перекинувся, таки затоне.

Коротко про останні інциденти з кораблями у світі:

Поблизу Гданська російське судно "Руслана" зійшло з курсу та мало не сів на мілину. Польські прикордонники виявили на борту нетверезого капітана та членів екіпажу.

Наприкінці листопада через шторм у Керченській протоці застрягли 200 суден.

21 листопада біля узбережжя Лівії у Середземному морі потонули щонайменше 75 мігрантів. Усі вони намагались потрапити в Європу.

Дивіться відео про одну з найбільших катастроф на воді – загибель "Титаніка":