Трагедия случилась недалеко от северо-восточного побережья Мадагаскара. Об этом издание сообщает со ссылкой на Агентство морских и речных портов.

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У Мадагаскара затонул корабль

Грузовое судно Francia оставило город Антанамбе в восточном районе Мананара-Норд и направлялось в сторону порта Суаньерана-Ивонго. На борту корабля находились 130 нелегальных пассажиров.

Вблизи побережья Мадагаскара судно затонуло. Вероятно, это случилось из-за повреждения в корпусе корабля.

В результате по меньшей мере 17 человек погибли, а 45 удалось спасти. Кроме того, 68 человек пропали без вести. Сейчас продолжается спасательная операция.

Судно не имело права перевозить людей

Генеральный директор Агентства морских и речных портов Жан Эдмонд Рандрианантенана отметил, что судно зарегистрировано как грузовое. Поэтому оно не имело права перевозить пассажиров. Более того Антанамбе не является официальным портом.

Вблизи Мадагаскара затонуло судно: смотрите карту

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