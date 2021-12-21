Об инциденте правоохранителям сообщил владелец яхты. Он отошел по делам, а когда вернулся, то уже не нашел свой водный транспорт.

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Обследуя прилегающую территорию, патрульные вместе с береговой охраной обнаружили малое судно, которое совершило наезд на бетонное ограждение в море. На яхте находилась женщина с признаками наркотического опьянения.

Что известно о воровке

Она рассказала инспекторам, что на судне пыталась попасть в Николаев. Во время проверки нарушительницы через базы данных МВД стало известно, что она находится в розыске. Также на женщину дважды в течение года составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

На горе-воровку составили административные материалы по статье 130 об управлении транспортными средствами или судами в состоянии опьянения и передали ее следователям.

Угон яхты в Одессе: смотрите видео



Женщина была в состоянии алкогольного опьянения / Фото патрульной полиции Одесской области

Полный текст публикации патрульной полиции Одесской области:

Сегодня на "102" поступило сообщение об угоне яхты у Морского вокзала. Заявитель рассказал, что пришел на причал, где оставил свое транспортное средство, и обнаружил его отсутствие.

Обследуя прилегающую территорию, патрульные вместе с береговой охраной обнаружили малое судно, которое совершило наезд на бетонное ограждение в море. На яхте находилась 25-летняя гражданка с явными признаками наркотического опьянения. Женщина рассказала инспекторам, что на судне пыталась попасть в Николаев.

Во время проверки нарушительницы через базы данных МВД стало известно, что она находится в розыске. Также на женщину дважды в течение года составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

На гражданку составили административные материалы по части 3 статьи 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали ее следователям.