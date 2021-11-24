Удова звинувачує односельця

За однією з версій слідства, громадянин помер від переохолодження. Однак удова переконана, що її чоловіка вбив односелець, з яким він зустрічався за кілька годин до смерті.

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Тетяна розповіла, що Микола зайшов за цигарками до місцевого бару, неподалік якого і зустрів свого односельця. За її словами, пізніше чоловіки разом пішли до помешкання останнього.

Варто зазначити, що це зафіксували камери поруч.

Згодом ювелір повертався вже один, тримаючись за паркан, і до половини роздягнутий.

Миколу знайшли за сотню метрів від будинку односельця, але врятувати його вже не змогли.

Можливо він віддавав замовлення йому (односельцю – 24 канал), або забирав кошти. Щось мало стати причиною для того, щоб він пішов у цьому напрямку в такий час,

– сказала вдова.

Тіло повністю у забоях і вибиті зуби

Дружина загиблого повідомила, що коли забрала тіло з моргу, то виявила безліч саден та синців. Воно було все в забоях, а зуби вибиті, на голові був шрам, а біля нирки – колоті рани.

Жінка має підозру, що Миколу жорстоко вбили, а зробити це нібито міг їхній односелець.

Тим часом перші висновки експертизи визначили, що чоловік помер від переохолодження. У поліції наголошують, що чекають на розширені висновки експертів – упродовж кількох тижнів.

Призначено ряд додаткових експертиз, оскільки під час огляду тіла були виявлені зовнішні ознаки тілесних ушкоджень. Можливо в цього чоловіка перед цим був з кимось конфлікт. Це також є предметом дослідження в межах цього кримінального провадження,

– додали правоохоронці.

Журналісти пишуть, що в ювеліра дійсно був конфлікт з односельцем. Наразі цю версію перевіряють слідчі та невдовзі можуть порушити кримінальну справу за нанесення тілесних ушкоджень.

Зверніть увагу! 43-річний Микола К. понад 20 років працював "на себе" ювеліром. Тіло чоловіка 16 листопада знайшли перехожі та викликали медиків, які констатували смерть.