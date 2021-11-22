До поліцейських повідомлення про дівчину надійшло приблизно о 20:00. Перехожі повідомили, що дівчина перебуває під мостом в Київському районі.

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У Полтаві під мостом знайшли п'яну дівчину

Отримавши інформацію про виявлення неповнолітньої, на місце одразу прибули наряд поліції охорони та карета екстреної медичної допомоги.

П'яну дівчину вони знайшли під мостом у мікрорайоні Половки. Вона не могла самостійно пересуватися.

Підлітка госпіталізували до дитячої лікарні. Попередній діагноз лікарів – алкогольне отруєння. Наразі дівчині надають кваліфіковану медичну допомогу.

Поліція з'ясувала інформацію про підлітка

Правоохоронці встановили особу неповнолітньої. Нею виявилася 14-річна місцева жителька.

За даним фактом поліція міста проводить перевірку з метою з'ясувати, з ким "відпочивала" дівчина, де вона взяла чи купила алкоголь.

Нагадаємо, в Україні не можна продавати спиртні напої людям, які не досягли 18-річного віку.

Зверніть увагу! Від початку 2021 року Податкова служба виявила 11 704 випадки порушення законодавства у галузі виробництва, зберігання і реалізації алкогольних та тютюнових виробів. Загальна сума виписаних штрафів перевищила 1,1 мільярда гривень. За реалізацію таких товарів неповнолітнім податкова оштрафувала 1 672 торгові точки на суму 14,4 мільйона гривень.