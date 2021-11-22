К полицейским сообщение о девушке поступило примерно в 20:00. Прохожие сообщили, что девушка находится под мостом в Киевском районе.

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В Полтаве под мостом нашли пьяную девушку

Получив информацию об обнаружении несовершеннолетней, на место сразу прибыли наряд полиции охраны и карета экстренной медицинской помощи.

Пьяную девушку они нашли под мостом в микрорайоне Половки. Она не могла самостоятельно передвигаться.

Подростка госпитализировали в детскую больницу. Предварительный диагноз врачей – алкогольное отравление. Сейчас девушке оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Полиция выяснила информацию о подростке

Правоохранители установили личность несовершеннолетней. Ею оказалась 14-летняя местная жительница.

По данному факту полиция города проводит проверку с целью выяснить, с кем "отдыхала" девушка, где она взяла или купила алкоголь.

Напомним, в Украине нельзя продавать спиртные напитки людям, не достигшим 18-летнего возраста.

Обратите внимание! С начала 2021 года налоговая служба выявила 11 704 случая нарушения законодательства в области производства, хранения и реализации алкогольных и табачных изделий. Общая сумма выписанных штрафов превысила 1,1 миллиарда гривен. За реализацию таких товаров несовершеннолетним налоговая оштрафовала 1 672 торговые точки на сумму 14,4 миллиона гривен.